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В ответ на запрос программы «Профутбол» Киевский политехнический институт подтвердил, что вице-президент ФФУ Вадим Костюченко не учился в этом учебном заведении и не получал диплом.

Скан ответа КПИ был показан в эфире программы, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее появилась информация, что Костюченко подделал свой диплом, благодаря которому получил образование еще в двух вузах.

Сам Костюченко назвал эти обвинения ответом «отдельных лиц» на скандал вокруг проведения матчей в Мариуполе.
ForUm

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