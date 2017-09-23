Пожар на складах боеприпасов возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области ликвидирован, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«С 21:00 22 сентября до 1:30 23 сентября пожарный танк ВСУ проводил тушение пожара на территории склада. Пожар на складе локализован в 1:30 23 сентября, ликвидирован - в 5:47», – говорится в сообщении.

В Ведомстве подчеркнули, что данных о пострадавших на данный момент нет.

Кроме того, пиротехническим расчетом Главного управления на территории с. Новоянисоль изъяты 2 взрывоопасных предмета (2 элемента выстрелов из ручного противотанкового гранатомета).

К ликвидации чрезвычайной ситуации всего привлечено 248 человек и 56 единиц техники, из них от ГосЧс Украины привлечено 70 человек личного состава и 20 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Как ранее сообщал ForUm, вчера, 22 сентября, около 16:00 на складах боеприпасов возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области в результате пожара произошла детонация снарядов. В 18.20 взрывы прекратились.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.