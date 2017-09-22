Взрывы на территории склада боеприпасов возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области прекратились, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

«По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Эвакуированы 30 человек из ближайших домов», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас в местной школе полицейскими развернут оперативный штаб. В связи с тем, что склады боеприпасов находятся неподалеку жилого сектора, общими силами было организована эвакуация жителей близлежащих домов.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, около 15:00 на складах боеприпасов возле села Новоянисоль в Никольском районе Донецкой области в результате пожара произошла детонация снарядов.