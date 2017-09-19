также в разделеПроисшествия
В Херсоне в результате пожара погибла женщина с двумя детьми 21
В Николаеве из ювелирки вынесли 5 килограммов золота 34
Одному из оправданных фигурантов дела 2 мая пробили голову 50
За сутки в зоне АТО 14 обстрелов, ранены 2 военных 23
В центре Луганска неизвестные взорвали памятник боевикам 74
Под судом, рассматривавшим дело 2 мая, произошли стычки 72
В ГосЧС назвали вероятную причину пожара в детском лагере 60
Погоревший на взятке полицейский, убегая от силовиков, попал в ДТП 29
На Закарпатье сгорела база отдыха 51
На Киевщине во время движения сгорел локомотив поезда 47
По западным областям Украины пронеслась буря 97
АТО: Боевики начали применять артиллерию, ранен один военный 26
Пожар в одесской «Виктории»: среди версий произошедшего – поджог 56
Трагедия в одесском лагере: на месте пожара нашли останки третьей девочки 173
Пожар в одесском лагере: В здании не сработала сигнализация 47
Обнародованы фото сгоревшего здания одесского лагеря 93
В Одессе на пожаре в детском лагере погибли двое детей 62
На Харьковщине пассажирский поезд протаранил грузовик, есть пострадавшие 48

В результате вчерашних столкновений у городского суда Черноморска, где оглашали оправдательный приговор фигурантам дела 2 мая, пострадали 35 полицейских и нацгвардейцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления полиции Одесской области Руслан Форостяк.

«В итоге 20 полицейских ГУНП и 15 НГУ обратились за медицинской помощью после столкновений, имевших место вчера в г. Черноморск», – отметил он

По факту причинения правоохранителями телесных повреждений открытое внедрения по признакам ч. 2 ст. 345 УК Украины

Ранее сообщалось о 20 пострадавших правоохранителях.

Напомним, 18 сентября Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

После этого активисты ряда патриотических организаций попытались не дать вывезти оттуда оправданных фигурантов. Полиции, однако, удалось эвакуировать обвиняемых, членов их семей и адвокатов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги