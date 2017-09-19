В результате вчерашних столкновений у городского суда Черноморска, где оглашали оправдательный приговор фигурантам дела 2 мая, пострадали 35 полицейских и нацгвардейцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления полиции Одесской области Руслан Форостяк.

«В итоге 20 полицейских ГУНП и 15 НГУ обратились за медицинской помощью после столкновений, имевших место вчера в г. Черноморск», – отметил он

По факту причинения правоохранителями телесных повреждений открытое внедрения по признакам ч. 2 ст. 345 УК Украины

Ранее сообщалось о 20 пострадавших правоохранителях.

Напомним, 18 сентября Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

После этого активисты ряда патриотических организаций попытались не дать вывезти оттуда оправданных фигурантов. Полиции, однако, удалось эвакуировать обвиняемых, членов их семей и адвокатов.