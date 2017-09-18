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Как минимум 20 полицейских и нацгвардейцев получили телесные повреждения разной степени тяжести в сегодняшних столкновениях у городского суда Черноморска, где оглашали оправдательный приговор пророссийским участникам трагических событий 2 мая 2014 года.

Об этом заявил советник начальника Главного управление  полиции Руслан Форостяк, сообщает «Думская».

По его словам, по факту случившегося открыто уголовное производство. Предварительная квалификация — часть 4. ст. 296 УК Украины («групповое хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений»).

Напомним, сегодня, 18 сентября, Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.

После этого активисты ряда патриотических организаций попытались не дать вывезти оттуда оправданных фигурантов. Полиции, однако, удалось эвакуировать обвиняемых, членов их семей и адвокатов.

 
ForUm

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