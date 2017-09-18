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В Черноморске под зданием городского суда, который вынес решение по делу 2 мая, произошли столкновения между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов.

Активисты пытались не допустить освобождения фигурантов, оправданных в ходе сегодняшнего заседания, сообщает «Думская».

Участники акции применили слезоточивый газ, полиция вынуждена была ответить тем же.

Всех оправданных участников процесса вывели из здания — вместе с женами и адвокатами их вывезли в автозаке.

Напомним, сегодня, 18 сентября, Городской суд Черноморска полностью оправдал группу антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

 

Пятерых фигурантов, находившихся под стражей, освободили, однако двоих их них – Сергея Долженкова и Евгения Мефедова (гражданин РФ) снова задержали и предъявили новые обвинения.
ForUm

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