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В Херсоне в ночь на 19 сентября в результате пожара в жилом доме погибли 3 человека, из них 2 детей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве подчеркнули, что в 4:49 поступило сообщение о том, что на ул. Сагайдачного, 9 произошло возгорание кровли 2-этажного жилого дома на площади более 200 кв. м с последующим распространением огня на второй этаж.

В результате пожара погибли 3 человека, из них 2 детей. Кроме того, пострадали 2 человека, которые госпитализированы в больницу.

 
ForUm

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