Задержанный по делу о теракте на станции метро «Парсонс-Грин» в Лондоне 18-летний молодой человек является уроженцем Ирака, пишет The Telegraph.

Соседи приемной семьи подозреваемого рассказали, что полиция неоднократно «проводила с ним беседы». Также издание пишет, что приемные родители молодого человека жаловались властям на неспособность «справиться с ним», передает 112 Украина.

Полицейские задержали юношу утром 16 сентября.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, утром в лондонском метро на станции Parsons Green прогремел взрыв. Очевидцы сразу после инцидента сообщали, что взорвалась бомба в сумке.

Полиция расследует происшествие как теракт. Были задержаны двое подозреваемых.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство».