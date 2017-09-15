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Во время теракта в лондонском метро пострадали 18 человек, сообщила служба «скорой помощи».

«Мы госпитализировали 18 человек. Угрозы для их жизни нет», — говорится в сообщении.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули подтвердил эту информацию, сообщает РИА Новости.

«Жизни никого из пострадавших ничто не угрожает. Речь, в основном, идет об ожогах», — сказал он.

Он призвал лондонцев, ставших свидетелями инцидента, помочь расследованию и сообщить все, что им известно.

Напомним, в пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек.

Полиция расследует взрыв в как теракт
ForUm

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