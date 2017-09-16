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Группировка «Исламское государство» взяла ответственность за взрыв в лондонском метро, ​​в результате которого были ранены более 20 человек.

Соответствующее заявление исламистов было опубликовано связанным с ними интернет-агентством «Амак», сообщает Радио Свобода.

Лондонская городская полиция сообщает, что в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в метро британской столицы были ранены 22 человека.

По данным правоохранителей, часть людей имеют ожоги, а часть пострадали в давке, возникшей после взрыва и пожара. Никто из них не находится в тяжелом состоянии. Сообщений о погибших нет.

Нападение, взрыв произошел 15 сентября в юго-западном Лондоне в поезде во время утреннего часа пик на наземной станции Parsons Green. Полиция расследует происшествие  как теракт
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