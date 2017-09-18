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В 14:03  воскресенья, 17 сентября, вертолет  ГосЧС Украины совершил посадку на крыше столичного Института сердца. На борту находилась 8-летняя Полина из Мариуполя.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС, у девочки тяжелая болезнь сердца, которая требует немедленного лечения.

«Решение о транспортировке с помощью авиации было принято, несмотря на неутешительные прогнозы местных врачей, которые предупредили, что ребенок может не пережить долгий переезд в Киев. Поэтому, как только состояние Полины удалось стабилизировать, вертолет немедленно вылетел из Мариуполя», - говорится в сообщении.

Пациентку встречал директор Института сердца, врач-кардиохирург – Борис Тодуров. По его словам, на вертолетную площадку заведения впервые за десять лет осуществлена ​​посадка авиационной техники с тяжелой пациенткой на борту. Он поблагодарил экипаж  ГосЧС за помощь в транспортировке девочки. «Очень много времени уходит на то, чтобы перевезти в наш Институт тяжелобольных пациентов наземным транспортом. Благодаря возможности использовать авиацию и благодаря тому, что есть такая техника у нас в Украине – мы можем спасти множество жизней, для которых время имеет решающее значение», - отметил Тодуров.

Состояние девочки сейчас тяжелое, она находится в коме. И пока рано прогнозировать, как сложится ее судьба. Однако тот факт, что за десять лет удалось изменить способ перевозки пациентов в Институт сердца в Киеве с помощью авиационной техники, позволяет врачам спасти еще больше жизней.  
ForUm

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