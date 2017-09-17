Полиция Лондона задержала 21-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к теракту в метро. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Отмечается, что подозреваемого задержали в районе Хаунслоу около 23:50 субботы, 16 сентября.

«Его арестовали по ст. 41 закона о терроризме и доставили в полицейское отделение, где он остается под стражей», – говорится в сообщении.

Граждан призывают обратиться в полицию и сообщить любые детали теракта, если они кому-то известны.

Ранее был задержан 18-летний мужчина, которого подозревают в причастности к совершению теракта.

Нападение, взрыв произошел 15 сентября в юго-западном Лондоне в поезде во время утреннего часа пик на наземной станции Parsons Green. Полиция расследует происшествие как теракт.

Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство».