Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. Об этом сообщил представитель контртеррористического подразделения.
Заместитель помощника комиссара Нил Басу заявил, что это террористический инцидент.
На месте происшествия присутствовали сотрудники столичной полиции и британской транспортной полиции, а также коллеги из Лондонской пожарной бригады и Лондонской службы скорой помощи, сообщает УНИАН.
Напомним, в пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек.
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