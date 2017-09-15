Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт. Об этом сообщил представитель контртеррористического подразделения.

Заместитель помощника комиссара Нил Басу заявил, что это террористический инцидент.

На месте происшествия присутствовали сотрудники столичной полиции и британской транспортной полиции, а также коллеги из Лондонской пожарной бригады и Лондонской службы скорой помощи, сообщает УНИАН.

Напомним, в пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек.