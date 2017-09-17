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Одной из причин трагедии в лагере «Виктория» может быть поджог. Все версии в данный момент отрабатываются следствием.

Об этом пишут и одесситы — в том числе, живущие рядом с оздоровительным комплексом, пишет Репортер.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В ГосЧс заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

 
ForUm

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