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В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО обострилась – после 18:00  боевики активизировали обстрелы позиций ВСУ, используя минометы различных калибров. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. В ходе почти половины обстрелов наших позиций силы АТО открывали огонь. Потерь среди украинских военных нет», - говорится в сводке.

Так, вечером боевики трижды из миномета калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия били по военным в районе авдеевской промзоны. Также на донецком направлении под вражеский обстрел попали укрепления сил АТО у Майорскя и Песков.

На приморском направлении из 82-миллиметровых минометов враг открывал огонь на подступах к Широкино и Павлополю, а факты применения противником гранатометов зафиксированы у Богдановки, Водяного, Старогнатовки.

Также неспокойно было и на луганском направлении. Здесь вечером и ночью боевики трижды били из минометов различных калибров по укреплениям ВСУ в окрестностях Крымского. Минометы калибра 120 и 82 миллиметра оккупанты применяли и у Новотошковского.

 
ForUm

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