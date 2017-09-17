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Вопрос о размещении на Донбассе миротворческой миссии ООН должен решаться только при участии «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил полпред «ДНР» Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Вопрос введения миротворцев обсуждался в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, о чем она рассказала в интервью медиагруппе Funke.

При этом канцлер считает, что миротворцы должны находиться не только на линии соприкосновения, но иметь доступ «повсюду, где размещены ОБСЕ, то есть по всему Донецкому и Луганскому региону».

В «ДНР» заявили, что для ввода миротворцев необходимо согласие всех сторон конфликта. 

«В данном случае одной стороной является Украина, а другой — «ДНР» и «ЛНР». Поэтому без нашей позиции ввод контингента будет нецелесообразен. Я сомневаюсь, что у Украины получится его пролоббировать, даже несмотря на поддержку Запада», — заявил Пушилин.

Как сообщал ForUm, Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. 

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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