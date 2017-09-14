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Бывшему заместителю генерального прокурора, соратнику экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили Давиду Сакварелидзе вручили уведомление о подозрении в незаконном пересечении границы.   

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сакварелидзе подозревают в нарушении ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Вручение подозрения происходило в одном из львовских ресторанов во время обеда.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Полиция расследует происшествие по трем статьям.

По состоянию на 13 сентября  2 участника событий арестованы.

Ранее Сакварелидзе заявил, что начались массовые аресты и репрессии активистов.

В ответ Геращенко опубликовал видео нападения сторонников Саакашавили на пограничников.
ForUm

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