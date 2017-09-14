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Суд арестовал еще одного правонарушителя во время акции на пункте пропуска «Шегини», сообщает пресс-служба полиции.

Вчера, 13 сентября, один из районных судов Львова избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 35-летнего жителя Волынской области.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и ст.293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

На основании предоставленных материалов судом принято решение о заключении мужчины под стражу сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 32 тысяч гривен.

Напомним, 13 сентября суд арестовал 39-летнего жителя Ивано-Франковской области за совершение им правонарушения на пункте пропуска «Шегини».
ForUm

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