В рамках расследования уголовного производства по факту событий на контрольном пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе следователями добавлено правовую квалификацию по еще одной статье Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 296 (хулиганство).

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Для проведения досудебного расследования на базе полиции Львовщины создана объединенная следственная группа. Сейчас полицейские опрашивают очевидцев и участников событий, имевших место 10 сентября на таможенном переходе «Шегини» во Львовской области. Среди этих граждан – жители нескольких регионов страны, в частности – Закарпатской, Херсонской, Полтавской областей и тому подобное.

Одного из жителей Херсонщины следователи пригласили для дачи объяснений по факту своего участия в массовом мероприятии на пункте пропуска «Шегини». Мужчина отказался давать объяснения на основании ст. 63 Конституции Украины. Поэтому следователями ему вручена повестка для вызова его на другой день.

Напомним, 10 сентября в результате нарушения общественного порядка на государственной границе Украины пострадали восемь пограничников и тринадцать сотрудников полиции.

Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил о 10 пострадавших пограничниках.

10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).