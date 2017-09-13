Бывший президент Грузии, лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что 19 сентября приедет в Киев, потому что его «надо спасать».

Об этом он заявил, выступая в Черновцах, передают Українські Новини.

«Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19, насколько я слышал, мне кто-то по дороге сказал, День Архангела Михаила – хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать! Мы все переместимся в Киев, и там будем находиться. И это будет начало, а потом, через несколько недель нас будет гораздо больше и через некоторое время все так же закончится, как закончилось в пропускном пункте «Шегини». Откроется дорога, но для олигархов ту сторону, а для Украины – вперед, вперед до победы», - заявил Саакашвили.

Напомним, ранее Саакашвили заявил, что поедет в тур по Украине и посетит много городов.

10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.

Президент Петр Порошенко назвал прорыв преступлением и отметил, что инцидент должен быть оценен исключительно правовым путем.