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После внесения изменений в законодательство переход на украинские номера уже ввезенным в Украину легковым авто с иностранной регистрацией обойдется их фактическим владельцам в 1,0-1,4 тыс. евро

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП Нина Южанина.

«Когда мы посчитали, это совершенно небольшие суммы уплаты таможенных платежей. Категория до 2200 см кубических, 2-я категория автомобилей, это в районе 1 тыс. евро. Следующая категория - 1,2 - 1,4 тыс. евро», - заявила она, сообщает Эспрессо.TV.

Как и ранее, ставки акцизного сбора установлены в евро в зависимости от кубических сантиметров двигателя.

Южанина сообщила, что это решение касается авто на иностранных номерах как позднее 2010 года выпуска, так и позже 2000 года.

Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодекс.

«Это действительно огромный шаг навстречу людям», - подчеркнула глава налогового комитета.

Напомним, 6 сентября в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрывали движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро «Арсенальная». 

Позже митингующие разблокировали дороги и объявили акцию бессрочной.

Сегодня, 7 сентября, под Верховной Радой на ул. Грушевского водители нерастаможенных автомобилей снова собрались на митинг.

Около 15.30 правоохранители оттеснили участников митинга от здания Верховной Рады.

После этого участники акции объявили о ее завершении.

В то же время представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в ближайшие три месяца планируется принятие закона, запрещающего въезд нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.

Как известно, на территории Украины с нарушением закона находится более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза.
ForUm

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