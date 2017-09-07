Под Верховной Радой на ул. Грушевского снова собирается митинг водителей нерастаможенных автомобилей.

Пока движение транспорта возле парламента свободное, можно проехать по одной полосе, передает 112 Украина.

Участники акции сообщили о своих планах на сегодня – улица будет свободна для транспорта.

Водители ночевали в своих машинах, сейчас они собираются под ВР. Автомобили припаркованы от Кабмина до станции метро «Арсенальная» и на прилегающих улицах – Шелковичной, Садовой, Липской.

Возле парламента работают кинологи с собаками.

Возле метро «Арсенальная» в сторону Верховной Рады образовалась тянучка.

Напомним, накануне, 6 сентября, в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро «Арсенальная».

На территории Украины с нарушением закона находится более 63,9 тыс. транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввезенных в течение 2015-2017 годов в режиме транзита и временного ввоза.



