Правоохранители оттеснили от здания Верховной Рады участников митинга владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«Во время акции автомобилистов группа лиц принесла шины и пыталась поджечь них. В ситуацию сразу вмешались правоохранители и прекратили правонарушения», – говорится в сообщении.
По данным главка, в результате одного мужчину доставили в территориальное управление полиции, чтобы выяснить мотивы и обстоятельства инцидента.
Фото: Yan Dobronosov
«Во время общения с организаторами акции они отметили, что эти люди провокаторы. Проводится проверка, после которой действиям правонарушителям будет дана правовая оценка», – подчеркнули в полиции.
Напомним, 6 сентября в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрывали движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро «Арсенальная».
Позже митингующие разблокировали дороги и объявили акцию бессрочной.
Сегодня, 7 сентября, под Верховной Радой на ул. Грушевского водители нерастаможенных автомобилей снова собрались на митинг.
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