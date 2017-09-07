Правоохранители оттеснили от здания Верховной Рады участников митинга владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Во время акции автомобилистов группа лиц принесла шины и пыталась поджечь них. В ситуацию сразу вмешались правоохранители и прекратили правонарушения», – говорится в сообщении.

По данным главка, в результате одного мужчину доставили в территориальное управление полиции, чтобы выяснить мотивы и обстоятельства инцидента.

Фото: Yan Dobronosov

«Во время общения с организаторами акции они отметили, что эти люди провокаторы. Проводится проверка, после которой действиям правонарушителям будет дана правовая оценка», – подчеркнули в полиции.

Напомним, 6 сентября в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрывали движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро «Арсенальная».

Позже митингующие разблокировали дороги и объявили акцию бессрочной.

Сегодня, 7 сентября, под Верховной Радой на ул. Грушевского водители нерастаможенных автомобилей снова собрались на митинг.