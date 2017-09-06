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Утром в среду, 6 сентября, на улице Грушевского образовалась большая пробка из-за акции пикетчиков у Кабмина. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook.

Они требуют облегчить процесс ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.  

«Сегодня, утро, еду на службу. 7:02, Киев, Грушевского. Проехать невозможно. Пикетируют Кабмин с целью внесения изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования транзита и временного ввоза авто. На работу не добраться», - написал он.

«Когда одни защищают государство и умирают на войне, наши дети из прифронтовых школ хотят учиться и под обстрелами идут в школу, другие в это же время перекрывают движение. Я этого не понимаю или за три года я, пожалуй, что-то пропустил. Не понимаю», - резюмировал Аброськин. 
ForUm

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