На территории Украины незаконно находится более 63,9 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«Более 63,9 транспортных средств коммерческого и личного пользования с иностранной регистрацией, ввозимых в течение 2015-2017 гг. в режиме транзита и временного ввоза, находятся в Украине с нарушением срока», - сообщили в ведомстве.

Так, в 2015 году из ввезенных почти 549,6 тыс. автомобилей (почти 77,3 тыс. а режиме транзит и 472,3 тыс. – временного ввоза) не было вывезено более 21 500.

В 2016 году – из ввезенных в Украину почти 712,6 тыс. (124,1 – в режиме транзит, 588,4 - временного ввоза) не уехали 54,3 тыс. авто. Из них с нарушением срока в стране находятся более 32 тыс. транспортных средств.

С начала 2017 (по состоянию на 04.08.2017) из 492,5 тыс. авто, ввезенных в режиме транзита (111,9 тыс.) и временного ввоза (380,6 тыс.) не выехало за пределы страны почти 72,3 тыс. автомобилей. Из них почти 10,4 тыс. находятся в Украине с нарушением сроков.

В общем, с 2015 года таможенниками было составлено более 26,1 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 470 (нарушение сроков транзита) и почти 4,9 тыс. протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 481 (нарушение сроков временного ввоза) Таможенного кодекса Украины.

За этот период за нарушение сроков транзита и сроков временного ввоза таможнями было наложено штрафов на сумму более 206,5 млн грн.

Напомним, утром в среду, 6 сентября, на улице Грушевского образовалась большая пробка из-за акции пикетчиков у Кабмина. Они требовали облегчить процесс ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину.