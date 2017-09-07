Участники акции протеста автомобилистов у здания Верховной Рады Украины объявили о ее завершении.
Об этом они заявили со сцены возле центрального входа в парламент, сообщает УНИАН.
Они сообщили, что представители областей, которые собрались здесь, разъезжаются по домам.
Митингующие подчеркнули, что это коллективное решение координаторов областей.
Напомним, 6 сентября в Киеве владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрывали движение по улице Грушевского от Европейской площади до станции метро «Арсенальная».
Позже митингующие разблокировали дороги и объявили акцию бессрочной.
Сегодня, 7 сентября, под Верховной Радой на ул. Грушевского водители нерастаможенных автомобилей снова собрались на митинг.
Около 15.30 правоохранители оттеснили участников митинга от здания Верховной Рады.
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