Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца запретил сыну Нестора Шуфрича управлять автомобилем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

«По ходатайству столичной прокуратуры суд на 2 месяца ограничил подозреваемого в ДТП на Шота Руставели в праве управления транспортом», – отметила она.

По словам Максимец, такое решение Шевченковский райсуд столицы принял на заседании в четверг, 7 сентября.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 26 августа в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.

29 августа прокуратура Киева объявила Шуфричу-младшему о подозрении.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

В среду, 30 августа, Шуфрича-младшего отпустили на поруки отца. Столичная прокуратура подала апелляцию на данное решение суда.