Контингент Национальной армии Молдовы в составе 57 военнослужащих участвует в военных учениях НАТО Rapid Trident 2017, которые проходят с 7 по 23 сентября в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворове в Украине, несмотря на двойной запрет со стороны президента и главнокомандующего Игоря Додона. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Минобороны страны.

Как говорится в сообщении, командир контингента подполковник Александру Маркуца подчеркнул, что целью учений является развивать взаимодействие войск, усиливать обороноспособность и поддержать на международной арене образ Национальной армии Молдовы для ее дальнейшего участия в миротворческих миссиях.

Ранее в среду, 6 сентября, Игорь Додон, известный пророссийской позицией, заявил, что останавливает действие постановления правительства о направлении военного контингента на обучение как такого, что, по его мнению, противоречит законодательству страны, до вынесения окончательного решения Конституционным судом Молдовы.

Утром этого же дня проевропейское правительство Молдовы приняло постановление о направлении военных на обучение – вопреки предыдущему заявлению президента и главнокомандующего Вооруженных сил, что он не позволяет этого участия. Как заявил премьер-министр Павел Филип, он не видит никаких аргументов, обосновывающих президентский отказ.

Додон во вторник заявил, что отклоняет просьбу Министерства обороны об участии военных в учениях за пределами страны.

Обучение из серии Rapid Trident, в которых Молдова до сих пор неизменно участвовала с 1996 года, происходят в этом году на Яворовском полигоне во Львовской области в Украине с 7 до 23 сентября. В этом году в международных учениях Rapid trident-2017 примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих из Украины и 14 стран-партнеров.