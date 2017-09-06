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9 и 10 сентября в центральной части Киева будет запрещено движение транспортных средств в связи с проведением спортивно-массового мероприятия «Intersport Ukraine Run», сообщает пресс-служба КГГА.

Так, с 9:00 9 сентября до 23:00 10 сентября будет запрещено движение на Майдане Незалежности и ул. Крещатик (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого).

Также запретят движение с 6:00 9 сентября до 23:00 10 сентября для монтажа конструкций спортивного городка и 10 сентября с 9:30 до 13:00 по такому маршруту: ул. Крещатик - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - ул. Михаила Грушевского - Арсенальная площадь - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Михаила Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Михаила Грушевского - Европейская площадь - ул. Крещатик.

На время проведения мероприятия в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, который курсирует по указанным улицам, будут внесены изменения.

«Intersport Run UA 2017» будет проходить в Киеве уже в третий раз. На беговых стартах ожидается около 7500 участников: как профессионалов, так и любителей. Также на Крещатике будет проходить Intersport Fest, в рамках которого будут проведены соревнования в таких видах спорта: баскетбол, сайклинг, StreetWorkOut, йога, кроссфит, велофристайл, TRX, бокс, украинский хортинг.
ForUm

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