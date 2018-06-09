10 июня в Киеве на Троицкой площади (напротив НСК «Олимпийский») начнется спортивно-массовое мероприятие «Цветной забег (Color Run)».

«Kyiv Color Run» состоится по маршруту: Троицкая площадь - улица Большая Васильковская (в направлении станции метро «Дворец «Украина») - разворот на улице Большой Васильковской (у дома №102 в районе костела) (4 круга). В связи с этим, с 8:00 до 13:00 по указанному маршруту будет запрещено движение всех видов транспортных средств», - сообщает пресс-служба КГГА.

«Цветной забег (Color Run)» основан в Украине в 2014 году командой столичного бегового клуба «KM Running club». Он проводится ежегодно в 40 странах мира по инициативе американца Трэвиса Снайдера.