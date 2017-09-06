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В ДТП в Ривненской области погибли четверо политологов Алексаднр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров и Владимир Карагяур.  

Об этом сообщил политолог и журналист Юрий Романенко.  

«Какой черный день. Друзья, ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога Olexander Maslak, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Володимир Карагяур. У меня нет слов», - написал он в Facebook.

По его словам, в реанимации умер пятый пострадавший Сергей Попов.

Напомним, по данным полиции в ДТП на автодороге «Киев-Ковель-Ягодин» погибли четверо мужчин. Автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге возле села Масевичи Рокитновского района по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.
ForUm

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