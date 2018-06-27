В среду, 27 июня, с 19:30 до 22:00 будет запрещено движение транспортных средств (кроме общественного), а 1 июля с 20:00 до 24:00 запрещено движение всех видов транспортных средств Владимирским проездом (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Также будет перекрыто движение по улице Крещатик:

- 28 июня с 8:00 до 22:00;

- 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00;

- 1 июля с 10:00 до 20:00.

МВД призывает учесть эту информацию и выбирать другие маршруты, чтобы избежать неудобств.