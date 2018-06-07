В Киеве с 8 по 10 июня на время съемок эпизодов мини-телесериала «Chernobyl», которые проводит ООО «Р-Фильм», рядом улиц будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Так, будут перекрыты:

8 июня

с 11:30 до 15:30 - трасса Е95 от просп. Голосеевского, 15 в направлении Демеевской площади, 1 (две правые полосы); трасса Е95 от просп. Голосеевского, 15 в направлении просп. Науки;

с 21:00 до 00:00 участок от просп. Героев Сталинграда, 10 до просп. Героев Сталинграда, 19.

9 июня с 06:00 до 20:00 от просп. Героев Сталинграда, 10 до просп. Героев Сталинграда, 19.

10 июня

с 11:00 до 17:30 от ул. Константиновской, 36 до ул. Константиновской, 71; от ул. Оболонской, 12 до ул. Оболонской, 9; от ул. Юрковского, 54 до ул. Юрковского, 59/5; от ул. Оленовской, 16 до ул. Оленовской, 10;

с 06:00 до 21:00 от ул. Богдана Хмельницкого, 28 до ул. Богдана Хмельницкого, 40/1; ул. Репина от ул. Богдана Хмельницкого до б-ра Тараса Шевченко; от ул. Пушкинской, 22 до ул. Пушкинской, 11; от ул. Крещатик, 42-А до ул. Крещатик, 36.

Ответственность за подготовку и проведение мероприятия взяло на себя общество с ограниченной ответственностью «Р-Фильм».