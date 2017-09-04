Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Киева с Ca до Caa3, и кредитный рейтинг Харькова с Caa3 до Caa2. Об этом сообщается на сайте Moody's.

«Moody's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Киева с Ca до Caa3. Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный», - говорится в сообщении, передает Укринформ.

Также повышен долгосрочный кредитный рейтинг Харькова с Caa3 до Caa2, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

Напомним, ранее Moody's повысило рейтинги правительства Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступеньку, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз из «стабильного» на «положительный».