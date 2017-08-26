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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги правительства Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступеньку, с Caa3 до Caa2, и изменило прогноз из «стабильного» на «положительный». Об этом сообщается на сайте агентства.

«Обновление рейтингов правительства Украины с Caa3 до Caa2 базируется на таких основных факторах: суммарное влияние структурных реформ, которое, как ожидается, улучшит государственную задолженность; значительное усиление внешней позиции Украины», - говорится в сообщении.

Как отмечается, положительный прогноз отображает импульс реформ - если он сохранится, это может привести к дальнейшему улучшению надежности внутреннего и внешнего долга Украины, сообщает Укринформ

«Такой импульс реформ также поддержит возобновление доступа Украины к мировым рынкам капитала, который облегчит путь к рефинансированию значительных выплат по внешнему долгу, которые наступят, начиная с 2019 года», - сообщает агентство.

Рост рейтинга ограничен лишь одной ступенькой - с Caa3 до Caa2 - поскольку в течение следующих несколько лет на Украину ляжет этот груз выплаты внешних долгов, что будет требовать значительного финансирования в иностранной валюте, сообщает Moody's.

 
ForUm

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