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В течение 1-4 сентября стоимость сжиженного газа в рознице снизилась на 10-80 коп./л.

Об этом сообщает «Нефтерынок» со ссылкой на данные консалтинговой компании UPECO, проводящей ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.

Так, в сети столичного оператора KLO автогаз подешевел на 15 коп./л до 15,99 грн/л. Также, на АЗС SOCAR цена газа снизилась на 30 коп./л до 16,19 грн/л. На АЗС «Народная» в Киеве газ подешевел на 31 коп./л до 15,89 грн/л, а на AMIC – на 10 коп./л до 15,89 грн/л. В сети UPG сжиженный газ подешевел на 30 коп./л до 15,40 грн/л.

Харьковской области на станциях «Укргаздобыча», Marshal, «Род-Ник» цены на газ просели на 10-24 коп./л до 15,49 грн/л, 15,80 грн/л, 15,95 грн/л соответственно.

Кроме того, снижение наблюдалось во многих других региональных сетях.

Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручилпрофильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.

Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.

Президент Петр Порошенко заявил, что во второй половине сентября цены на сжиженный газ должны быть снижены.
ForUm

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