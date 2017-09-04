В течение 1-4 сентября стоимость сжиженного газа в рознице снизилась на 10-80 коп./л.
Об этом сообщает «Нефтерынок» со ссылкой на данные консалтинговой компании UPECO, проводящей ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.
Так, в сети столичного оператора KLO автогаз подешевел на 15 коп./л до 15,99 грн/л. Также, на АЗС SOCAR цена газа снизилась на 30 коп./л до 16,19 грн/л. На АЗС «Народная» в Киеве газ подешевел на 31 коп./л до 15,89 грн/л, а на AMIC – на 10 коп./л до 15,89 грн/л. В сети UPG сжиженный газ подешевел на 30 коп./л до 15,40 грн/л.
Харьковской области на станциях «Укргаздобыча», Marshal, «Род-Ник» цены на газ просели на 10-24 коп./л до 15,49 грн/л, 15,80 грн/л, 15,95 грн/л соответственно.
Кроме того, снижение наблюдалось во многих других региональных сетях.
Напомним, в августе цена автогаза в крупных сетях выросла в среднем до 16–16,5 грн/л.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручилпрофильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией на рынке сжиженного газа, определить причины бесконтрольного повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержки конкуренции на рынке.
Антимонопольный комитет Украины начал проверку ситуации на рынке сжиженного газа.
Президент Петр Порошенко заявил, что во второй половине сентября цены на сжиженный газ должны быть снижены.
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