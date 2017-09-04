Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко подчеркивает, что правительство и парламент отстают от графика выполнения позиций имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом она сказала во время Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

«Я хочу с большим беспокойством отметить следующее, что и правительство, и парламент, - к сожалению, мы значительно отстаем от графика выполнения позиций имплементации Соглашения об ассоциации», - сказала Геращенко, сообщает УНИАН.

Она пояснила, что речь идет как о принятии соответствующего законодательства, так и о принятии подзаконных актов. Парламентарий отметила, что нельзя медлить с выполнением Соглашения об ассоциации.

Геращенко подчеркнула, что неправильным является тот факт, что в правительстве до сих пор не проведена «нормальная» экспертиза законодательства на предмет его соответствия нормам ЕС.



Напомним, 1 сентября в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.