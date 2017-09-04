Автор уничтоженных граффити «Иконы Революции» на фасаде здания на улице Грушевского в Киеве художник Sociopath обещает лично восстановить трилогию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я до глубины души поражен вашей реакцией на факт уничтожения трилогии «Иконы Революции» на Грушевского. Я очень благодарен всем вам за поддержку, комментарии и сообщения. Мне, как и вам, жаль, что такое произошло. Однако, никто из представителей государственных институтов, кроме простых украинцев, не обращался ко мне с просьбой восстановить картины. Надеюсь, вы понимаете, что самовольное возобновление в данной ситуации невозможно», – отметил он.

В то же время Sociopath выступил против их восстановления группой художников. «Читаю, что группа художников, вроде, завтра, 4 сентября, будет восстанавливать рисунки без моего участия. Обидно, но такой шаг, как по мне, является ничем иным, как попыткой обмануть нас всех и пропиариться на этой ситуации. Так же, как и продажа репродукций моих работ, которые якобы массово продают на рынках. Я не продаю свои работы, сувенирную продукцию и т.д., поэтому, призываю вас не покупать краденое», – подчеркнул он.

«Иконы Революции» в оригинальном размере в одном экземпляре есть в моей коллекции, так же, как и трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м. Они все еще в майдановской саже... Я обещаю вам всем, что восстановлю трилогию, как только ситуация получит правильного развитие», – подытожил художник.

Как ранее сообщал ForUm, в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люкс-мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства.

Украинский институт национальной памяти назвал уничтожение граффити преступлением.

3 сентября активисты разгромили витрину магазина «Эмпориум».

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.