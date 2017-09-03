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Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017» 14-20 сентября. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

«Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых был усилен участок границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений «Запад-2017», – отметил он.

По словам Слободяна, в Белорусь задолго до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска.

«Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим», – подчеркнул он.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.

Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе учений «Запад 2017».
ForUm

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