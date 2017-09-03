Сегодня, 3 сентября, в Одессе произошел пожар в здании центрального автовокзала, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в Одесской области.

Отмечается, что в 7:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Приморском районе на улице Колонтаевская произошло возгорание электропроводки на 2 этаже автовокзала.

К месту вызова в 7:38 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Спасатели работали по повышенному номеру вызова «Ранг 1 Бис».

Пожар в 7:51 был локализован, а в 7:54 полностью ликвидирован.

По данным ведомства, в результате пожара огнем повреждены электропровода в шахте с первого по третий этаж на общей площади 9 погонных метров. Причина пожара устанавливается.

Во время тушения пожара из здания автовокзала были эвакуированы 70 человек. До прибытия подразделений ГосЧС в Одесскую областную клиническую больницу была госпитализирована 19-летня жительница Кропивницкого с диагнозом отравление продуктами горения.

К ликвидации пожара привлекались 12 единиц основной и специальной техники и 50 человек личного состава.