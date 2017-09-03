За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный получил ранение.
Об этом сегодня на традиционном ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр национальной безопасности.
Он уточнил, что это произошло вблизи Зайцево в результате вражеского обстрела.
Напомним, за минувшие сутки, 2 сентября, незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
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