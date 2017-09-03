также в разделеПроисшествия
В Одессе протестующие снесли скандальную пристройку возле «Дома-стены» 30
В Одессе горел центральный автовокзал 54
В Станице Луганской на растяжке подорвалась женщина 38
В Тернополе грузовик с топливом столкнулся с четырьмя авто, есть жертвы 156
ДТП на Харьковщине: 2 погибших, 17 пострадавших 98
В ДТП под Киевом погиб бывший охранник Порошенко 172
МИД: В зоне АТО пропали без вести 400 человек 160
На Буковине ищут сбежавших из лагеря детей 107
В Харькове жестоко избили депутата облсовета 137
Депутат Николаевского горсовета нашел в своей машине бомбу 146
В Карпатах разбился летательный аппарат, погиб мужчина 114
На Днепропетровщине в результате взрыва боеприпаса ранены 4 детей 176
На закарпатских пограничников напали пьяные юноши с палками 114
В Белой Церкви прогремел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшие 184
Под Винницей подрались протестующие и застройщики кладбища 106
В Белой Церкви авто патрульных сбило ребенка 93
В Люблине избили студента из Украины 116
Возле Луганска на растяжке подорвался мужчина 100

За минувшие сутки в результате боевых действий 1 украинский военный получил ранение.

Об этом сегодня на традиционном ежедневном брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр национальной безопасности. 

Он уточнил, что это произошло вблизи Зайцево в результате вражеского обстрела.

Напомним, за минувшие сутки, 2 сентября, незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

39
Теги
Туфли мужские летние 2017