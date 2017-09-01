Сейчас они публичные люди, знаменитости, а в школе, как все дети, хулиганили, боялись порвать дефицитные колготы, влюблялись в учительниц и заигрывали с одноклассниками

ГЕНПРОКУРОР ЛУЦЕНКО ПОДТЯГИВАЛСЯ НА ЛОПАТЕ

Действующий генеральный прокурор страны Юрий Луценко от первого до последнего звонка отучился в ровенской школе №7. Сейчас она — Ровенская гуманитарная гимназия. «Он приезжает в школу и сейчас. Раз, а то и дважды в год. Поведение у него было, как и у большинства школьников. А еще Юрий был секретарем комсомольской организации», — рассказала нам замдиректора гимназии Ирина Яремчук. Сам же Луценко на праздничной линейке в 2015 году рассказывал ученикам гимназии, что в свое время у него были проблемы с физкультурой. И, чтобы научиться хорошо подтягиваться, он делал упражнения на черенке лопаты.

МЕЙХЕР: КАРТЫ И БОРЬБА НА РУКАХ С МАЛЬЧИКАМИ

«В первый класс я шла с неохотой, — рассказыват певица надежда Мейхер. — До 5-го класса я школу не любила, и единственным ярким воспоминанием была первая учительница. Очень добрая, отзывчивая. Став старше, став более смелой, я уже спокойно переносила школу. И смогла защищать себя от назойливых мальчишек. Некоторые из них даже стали мне друзьями. В школьный период было много разных историй. От игры в карты с парнями на последней парте во время урока до армрестлинга. Парни выстраивались в очередь, чтобы соревноваться со мной. Им было невдомек, что девушка может выиграть».

ПРЫГУНЬЯ САЛАДУХА: «БИТВА ЗА КАЛЕНДАРИКИ!»

«О, 1 сентября и 1-й класс вообще — самое счастливое время, — восклицает чемпионка мира и олимпийский призер в тройном прыжке Ольга Саладуха. — Белый фартук, который всегда хотелось надеть, линейка, цветы. Я училась в Донецке, в 49-й школе — совсем рядышком с домом — в 1-м классе родители меня еще водили, а во 2—3-м уже ходила сама. Хорошо помню свое 1 сентября — мы пришли все такие нарядные, ребята из 11-го класса нам подарили учебники, воздушные шары, какие-то ленточки. Учительница собрала нас всех, сказала, что теперь мы стали взрослыми. Сидели все гордые! Я всегда хотела дать первый звонок с кем-то из старшеклассников, но была высокая, а девочку брали совсем малюсенькую. В школьные годы волосы у меня были длинные, мама всегда что-то плела, а сейчас уже со своей дочкой готовлюсь к 1 сентября, вяжу банты. Говорят, хотят отменить линейки — а зря: для детей, особенно в младших классах, это какое-то торжество. Первые уроки? Оценок поначалу не было, учительница Елена Анатольевна поощряла какими-то медальками, календариками, конфетками. Потом смотрели, у кого за день больше набралось. И если у тебя — выходил такой гордый. Шла настоящая борьба за эти календарики! Сейчас, конечно, детей только телефонами можно удивлять (смеется)».

ЖАРКОЕ 1 СЕНТЯБРЯ ВИТАЛИЯ КЛИЧКО

Мэр Киева Виталий Кличко пошел в первый класс в Казахстане. «Это было в 1978 году. Номер школы был 239, хотя она была единственной в военном гарнизоне, где служил мой отец, в голой степи на севере Казахстана. Первая учительница Надежда Мироновна была самой молодой учительницей в школе. И самой красивой! Все мальчишки нашего класса были влюблены в нее. И я тоже, — рассказывает мэр. — 1 сентября было очень жарко — на линейке было выстоять непросто!». Из-за переводов отца по работе Кличко сменил всего четыре школы. Оканчивал Виталий Владимирович киевскую школу №69. Кроме физкультуры, будущий чемпион по боксу любил географию и математику.

ЖЕНЯ КОШЕВОЙ ЮМОРИТ С 10-ГО КЛАССА

«Школа — это мои первые шаги на сцену, — говорит актер «Квартала» Евгений Кошевой. — В 3-м классе я начал участвовать в мероприятиях. Я пел и играл в разного рода сценках, за что некоторые учителя меня недолюбливали, так как по причине участия в концертах меня освобождали от уроков для подготовки! Школьное время — это прекрасный период, это друзья, двойки и пятерки, боязнь родительского собрания. А еще это первый звонок и, конечно, выпускной, которого никто не помнит. Шучу. Кстати, уже тогда я не был обделен женским вниманием, хотя внешними данными особо не отличался. А юморить начал с класса 10-го».

200 ОДНОКЛАССНИКОВ ГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ

«Это был 1978-й. В школу меня привела мама, в 1-В класс. А вообще я учился в классах с буквами «Б», «В», «Е», «З»... Обучение в школе было в три смены: была возможность испытать все времена суток: в первую смену нужно было рано просыпаться, во вторую — можно было дольше поспать, если в третью — то допоздна на уроках. Из-за перевода из класса в класс у меня было около 200 одноклассников», — рассказал «Сегодня» глава Нацполиции Сергей Князев. «Непоседливость» не помешала ему учиться в школе на хорошо и отлично, а затем с красным дипломом закончить Нацакадемию внутренних дел, магистратуру и защитить кандидатскую диссертацию.

ОГНЕВИЧ ПРЯТАЛА ПОД ПАРТОЙ КНИГУ ТОЛКИЕНА

«Мое первое 1 сентября запомнилось цветами и улыбающейся мамой. Я боялась порвать белые колготки, которые тогда были в дефиците. Еще запомнились соревнования по скорочтению. Я, кстати, была в числе первых, ведь задолго до школы уже научилась быстро читать. А вот точные науки мне давались нелегко — больше любила гуманитарные предметы. Учителя по математике и физике знали, что для меня важнее были вокальные конкурсы, отпускали меня, а я была ответственной и всегда сдавала все предметы. По сей день благодарна им за понимание. Еще помню, как на уроках химии я читала под партой Толкиена», — вспоминает певица Злата Огневич.

ФУТБОЛИСТ ЛЕВЧЕНКО: «РАЗБОЙНИК» И ОТЛИЧНИЦА

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко (39 лет): «Я учился в школе №13 в Константиновке. Помню, тогда все гонялись за синей школьной формой, у нее был более стильный крой. Но мои родители найти такой не смогли, был в обычной коричневой. Зато отец подарил мне к школе свой огромный чемодан-дипломат. Такие обычно в криминальных фильмах, под завязку забитые деньгами (смеется). Кейс был в два раза больше меня, зато 1 сентября я был самым солидным. Первые школьные годы были очень «веселыми». Я слыл жутким разбойником! Обрывал пальто с петелек в гардеробе, подкладывал кнопки на стулья — и одноклассникам, и учителям, постоянно с кем-то дрался. Все перемены гонял на улице мяч, появлялся на уроках потный и грязный, как черт. Дневник старался спрятать подальше от родителей. Все изменилось в 4-м классе. Меня посадили за первую парту с девочкой-отличницей, и у меня как-то сразу улучшились и успеваемость, и поведение. И тогда же я записался в секцию футбола».

Игорь Серов, Школьная Анна, Кинзерский Эдуард , Павлова Елена, Александр Марущак, «Сегодня»