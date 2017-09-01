также в разделеСтолица
В Киеве ограничат движение на Столичном и Надднепрянском шоссе 18
Кличко уволил обвиняемого в подделке диплома Бондаренко 126
В Киеве открыли памятную доску погибшим под Радой нацгвардийцям 62
На химзаводе под Хьюстоном из-за наводнения прогремели взрывы 575
Полиция задержала бандитов, подстреливших и ограбивших водителя в Киеве 66
Зама Кличко отстранили из-за поддельного диплома 414
В Киеве со стрельбой ограбили авто, водитель ранен 81
Российский телеканал заявил о похищении в Киеве своей журналистки 623
В Киеве обвалился балкон исторического здания 52
В Киеве запустили единый сайт по вопросам ЖКХ 49
В метро напомнили: на обмен зеленых жетонов осталось 4 дня 43
В Киеве разбили мемориальную доску Герою Небесной Сотни 159
В Киеве почти на два месяца ограничат движение по Южному мосту 103
В Киеве легковушка насмерть сбила велосипедиста 105
В Киеве сын Шуфрича на Bentley сбил мужчину 237
Взрыв на Грушевского: Луценко заявил, что взрывчатку бросали в авто с военными 229
Взрыв возле памятника героям АТО в Киеве квалифицировали как хулиганство 140
Взрыв в Киеве квалифицировали как покушение на убийство 369

Коммунальные управляющие компании должны произвести перерасчет киевлянам за те услуги, которые были предоставлены не в полном объеме, либо не предоставлены вообще.

Об этом во время заседания штаба по вопросам подготовки жилого фонда к зиме и повышения качества услуг коммунальных служб заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

«Управляющая компания в каждом районе должна предоставить соответствующую информацию о случаях непредоставления услуг и суммах, на которые будет скорректирована плата за услугу по содержанию домов и придомовых территорий. Мы сегодня фиксируем случаи, когда по разным причинам не работают лифты, не осуществляется полив дворов, не работает система диспетчеризации и тому подобное. Там, где мы зафиксировали такие нарушения, предприятия должны уменьшить плату за услугу», - сказал Пантелеев.

Он отметил, что все обращения о невыполнении услуг будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве (управление самоуправляющегося контроля) на основе обращений киевлян на городские телефонные «горячие» линии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские летние 2017