Коммунальные управляющие компании должны произвести перерасчет киевлянам за те услуги, которые были предоставлены не в полном объеме, либо не предоставлены вообще.

Об этом во время заседания штаба по вопросам подготовки жилого фонда к зиме и повышения качества услуг коммунальных служб заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

«Управляющая компания в каждом районе должна предоставить соответствующую информацию о случаях непредоставления услуг и суммах, на которые будет скорректирована плата за услугу по содержанию домов и придомовых территорий. Мы сегодня фиксируем случаи, когда по разным причинам не работают лифты, не осуществляется полив дворов, не работает система диспетчеризации и тому подобное. Там, где мы зафиксировали такие нарушения, предприятия должны уменьшить плату за услугу», - сказал Пантелеев.

Он отметил, что все обращения о невыполнении услуг будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве (управление самоуправляющегося контроля) на основе обращений киевлян на городские телефонные «горячие» линии.