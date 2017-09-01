Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2017 года составил 61,151 миллиарда гривен, что является максимальным значением показателя с начала 2003 года.

По информации Госказначейства, по сравнению с данными на 1 августа остаток на 1 сентября вырос на 17,082 миллиарда гривен, или на 38,8%, сообщает УНИАН.

По сравнению с показателем на начало текущего года остаток средств на ЕКС вырос в 4,3 раза, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - в 2,6 раза.

Напомним, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 августа 2017 года составил 44,069 миллиарда гривен, что на 1,076 миллиарда гривен, или на 2,4%, меньше показателя на 1 июля.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.