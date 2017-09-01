также в разделеОбщество
1 сентября. Картина дня 20
В ГПСУ объяснили, как будут пропускать россиян в Украину 49
В Зоне отчуждения почти год наблюдали за волками с помощью спутника 28
Правозащитники: На КПВВ «Станица Луганская» похитили молодого парня 17
СБУ задержала бывшего «директора» Луганского патронного завода 32
Псевдоволонтеры, прикрываясь АТО, «раскрутили» одесские фирмы на 100 тысяч 23
НАПК хочет конфисковать у «Свободы» более 2,3 миллиона 41
Адвокат: Янукович уехал из Межигорья с одним портфелем 35
Минкульт бьет тревогу из-за блокирования храма Киевского патриархата в Крыму 34
Пограничники начали готовиться к приезду хасидов 41
Кольченко не разрешили дистанционно учиться в вузе 34
Еще одному заммэра Ирпеня сообщили о подозрении 127
Транзит газа через украинскую ГТС достиг максимума с 2011 года 43
На Сумщине задержали «заблудившихся» россиян 159
Хуг: «Школьное» перемирие не стало прекращением боевых действий 73
«Укроборонпром» показал, чем Украина отвечает на вызовы гибридной войны 81
Суд отправил фигуранта дела о стрельбе в Княжичах под домашний арест 44
Гройсман: Высшее образование нужно не всем 173

Реформа образования предусматривает, что школы получат автономию с возможностью самостоятельно формировать образовательные программы, учебные планы и выбирать методики, пишет Gazeta.ua.

Теперь в школах учителя будут говорить оценки только ребенку и его родителям. Учителя по-новому будут оценивать детей в начальной школе. Детей будут приучать сначала писать карандашами. В тетрадях первоклассников запрещено делать пометки красными чернилами. Изъяты требования и критерии относительно подписания тетрадей.

В структуре нового учебного года также произойдут изменения. Для отдыха учащимся школы могут выделить 30 и больше календарных дней. Дни, когда прерывали обучение по объективным причинам – карантин, температурный режим и прочее, - не считают к продолжительности каникул.

В 2018-м учебный год должен закончиться до 1 июля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Туфли мужские летние 2017