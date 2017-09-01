Реформа образования предусматривает, что школы получат автономию с возможностью самостоятельно формировать образовательные программы, учебные планы и выбирать методики, пишет Gazeta.ua.

Теперь в школах учителя будут говорить оценки только ребенку и его родителям. Учителя по-новому будут оценивать детей в начальной школе. Детей будут приучать сначала писать карандашами. В тетрадях первоклассников запрещено делать пометки красными чернилами. Изъяты требования и критерии относительно подписания тетрадей.

В структуре нового учебного года также произойдут изменения. Для отдыха учащимся школы могут выделить 30 и больше календарных дней. Дни, когда прерывали обучение по объективным причинам – карантин, температурный режим и прочее, - не считают к продолжительности каникул.



В 2018-м учебный год должен закончиться до 1 июля.