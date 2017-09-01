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Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что высшее образование не должно быть обязательно у каждого.

Об этом он сообщил в ходе торжеств по случаю Дня знаний в учебно-воспитательном комплексе «Эрудит» в Киеве, передают Українські Новини.

Премьер отметил, что на рынке труда есть запрос на кадры, но система подготовки этих кадров не приспособлена к рынку.

В частности, он констатировал, что в стране есть нехватка квалифицированных рабочих кадров, но действующая система профессионально-технического образования в своем большинстве не может готовить конкурентных рабочих, которые понимают современные технологические процессы.

«Не обязательно необходимо, чтобы все имели высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому человеку необходимо высшее образование», - написал Гройсман.

Премьер добавил, что традиция о наличии у каждого диплома о высшем образовании сформировалась в 90-е годы.

Гройсман подчеркнул, что на данный момент диплом не является преимуществом, так как важно иметь знания и возможность реализовать себя в реальном секторе.

 
ForUm

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