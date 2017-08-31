Сегодня советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна вызвали в МИД страны из-за заявления заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль относительно отсутствия помощи белорусской стороны в поисках пропавшего 19-летнего украинца Павла Гриба, который поехал в Гомель и не вернулся домой. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РБ.

«С 29 августа по запросу посольства Украины правоохранительные органы Беларуси – Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Комитет государственной безопасности, Пограничный комитет – на всей территории нашей страны ведут поиск украинского гражданина Павла Гриба. Собранная информация обобщается и готовится для передачи украинской стороне», – отметил он.

«Люди, к сожалению, пропадают по самым разным причинам – и по собственной воле или глупости, и в результате злонамеренных действий третьих сил. Если за 19-летним молодым человеком не уследили его родители и власти собственной страны, то это еще не повод валить с больной головы на здоровую. Точно не по-партнерски через сутки после официальной просьбы о помощи обвинять в чем-либо страну, которая без ее ведома была выбрана местом не то романтического свидания, не то конспиративной встречи. Тем более неуместно, пользуясь делом П. Гриба как поводом, публично угрожать Беларуси, а через Беларусь еще и ее партнерам по ЕАЭС – Армении, Казахстану, Кыргызстану и России – «навязать свои интересы» в экономической сфере», – подчеркнул Мирончик.

По его словам, «неприемлемость подобных высказываний и бесперспективность угроз была доведена до советника-посланника посольства Украины в Беларуси Валерия Джигуна, который был вызван в МИД нашей страны 31 августа».

«Было также подчеркнуто, что белорусская сторона намерена без какой-либо политизации и перевода в публичную плоскость последовательно защищать интересы своих граждан, задержанных правоохранительными органами Украины по более чем спорным основаниям», – подытожил Мирончик.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение пропавшего в Беларуси Павла Гриба, несмотря на отсутствие надлежащего уровня сотрудничества с белорусской стороны.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил, что Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа.