Украинские дипломаты делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение пропавшего в Беларуси Павла Гриба, несмотря на отсутствие надлежащего уровня сотрудничества с белорусской стороны.

Об этом в интервью 5 каналу заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщает Укринформ.

«Мы пытаемся выяснить ситуацию. И вообще сделать все возможное для того, чтобы изменить эту ситуацию. Конечно, сказать, что белорусы сотрудничают так, как надо, мы, к сожалению, не можем», - сказала Зеркаль.

Она добавила, что белорусская сторона получила ноту по этому вопросу.

В то же время Зеркаль не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном пребывании Гриба в России.

«Мы подняли всех консулов, все работают и все пытаются выяснить ситуацию... Мы не понимаем, где фактически, физически он (Павел Гриб, - ред.) находится», - подчеркнула замминистра.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что юноши нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.