Гражданин Украины Павел Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский, передает Радио Свобода.

«Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска «Новая Гута» в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны пограничной службы Беларуси к этому лицу не было», - сказал Бычковский. Ранее белорусские пограничники эту информацию не подтверждали.

Официальный ответ Государственного пограничного комитета Беларуси выслали Государственной пограничной службе Украины, которая инициировала запрос по Павлу Грибу.

Как сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что юноши нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси.

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.