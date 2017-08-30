также в разделеОбщество
Луценко: Я свою зарплату отрабатываю 10
Криминал поставил «Оппоблок» над Украиной 37
InformNapalm идентифицировала на Донбассе более 75 военных подразделений РФ 16
СМИ: Венский суд отказал Испании в экстрадиции Фирташа 18
СБУ выдворит «похищенную» российскую журналистку 60
Шуфрича-младшего отдали на поруки отцу 33
Порошенко проверил, как ремонтируют дороги на Львовщине 18
Трагедия в Княжичах: ГПУ сообщила подозрение троим полицейским 42
Уничтожение ЗАлКа: СБУ сообщила о подозрении Дерипаске 62
В мукачевском горсовете прокомментировали дело о «золотых» автобусах 34
Генштаб: На Донбассе находятся 36 тысяч российских наемников 42
Бывшего начальника мариупольской милиции приговорили к 11 годам тюрьмы 42
Волкер: Русскоязычные жители Украины страдают только на оккупированных территориях 78
В Дагестане убили двух офицеров-предателей из крымской «Альфы» 145
На Одесчине полиция начнет проверять авто и личные вещи граждан 80
Украина отправила в Грузию самолет для тушения пожаров 43
Мукачевские чиновники присвоили почти 5 миллионов 50
Штаб: Боевики продолжают обстрел участка разведения сил у Станицы Луганской 42

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу пропавшего на территории Республики Беларусь гражданина Украины Павла Гриба. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Прошу Вас проверить информацию о факте задержания Павла Гриба, правовых основаниях задержания, о его местонахождении, условиях содержания и состоянии его здоровья», - говорится в письме Лутковской.

 Напомним, гражданин Украины, бывший офицер погранвойск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Беларуси пропал его сын Павел Гриб 1998 года рождения.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что юноши нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси.

В связи с исчезновением Гриба Черниговской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). 

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Туфли мужские летние 2017