Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой по поводу пропавшего на территории Республики Беларусь гражданина Украины Павла Гриба. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Прошу Вас проверить информацию о факте задержания Павла Гриба, правовых основаниях задержания, о его местонахождении, условиях содержания и состоянии его здоровья», - говорится в письме Лутковской.

Напомним, гражданин Украины, бывший офицер погранвойск Игорь Гриб обратился в посольство Украины в Минске с заявлением, что на территории Беларуси пропал его сын Павел Гриб 1998 года рождения.

По информации отца, Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. Он предположил, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что юноши нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси.

В связи с исчезновением Гриба Черниговской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

По информации СМИ, девушка из Сочи призналась, что сотрудники ФСБ РФ заставили ее выманить украинца в Беларусь.